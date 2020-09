Nyxoah récolte 11 millions d'euros supplémentaires

Le point le plus important à l'ordre du jour de cette AGE est une augmentation de capital. Le fournisseur wallon de boissons chaudes aux PME a besoin d'argent supplémentaire. Fountain a été durement touchée par les mesures de confinement et ne se portait pas bien avant la crise sanitaire. D'ailleurs, tout n'est pas prêt pour l'augmentation de capital envisagée. Un certain nombre de conditions suspensives ne sont pas encore remplies. Fountain dit qu'il y travaille. L'augmentation de capital est nécessaire "afin de pouvoir poursuivre les activités pendant plus de 12 mois", selon le communiqué.