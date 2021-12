Omicron devrait peser sur la tendance boursière européenne

Les investisseurs ont été rassurés la semaine dernière par des études jugées encourageantes sur la virulence du variant Omicron du coronavirus, qui a toutefois des conséquences bien concrètes. Les mesures de restrictions sanitaires se multiplient dans plusieurs pays et aux Etats-Unis, un millier de vols a été annulé dimanche alors que de nombreux pilotes et membres d'équipage ont été touchés par le Covid-19.

"Les cas d'Omicron se multiplient aux États-Unis et en Europe et, bien que les marchés aient bel et bien intégré une souche moins virulente, la perturbation des biens et des services due à l'isolement des travailleurs, notamment du secteur aérien, semble être la principale conséquence jusqu'à présent", a commenté Jeffrey Halley, analyste marché chez Oanda.