Ouverture dans le rouge en vue | D'Ieteren, GBL et Gimv, les holdings chouchous de KBCS | SocGen dégrade KBC

Bonjour! Les marchés asiatiques reculent, les investisseurs surveillant l'évolution de la pandémie tout en attendant une audition du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et de la secrétaire au Trésor Janet Yellen plus tard dans la journée.

Les futures sur Wall Street laissent entrevoir une ouverture en recul, entre -0,3% et -0,5%. Lundi, la Bourse de New York a fini en hausse de 0,32%, avec une progression assez marquée du Nasdaq, la baisse des rendements des emprunts d'État américains ayant soutenu les valeurs technologiques. Le titre Tesla s'est particulièrement distingué avec un bond de plus de 3%, signant l'une des plus fortes hausses du S&P 500 et du Nasdaq après qu'un investisseur influent a relevé son objectif de cours sur la valeur.