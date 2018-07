Ouverture prudente, Galapagos dopé par Novartis, Barco flanche

Ouverture prudente en vue en Europe

1. Les principales Bourses européennes sont attendues prudentes à l'ouverture, dans le sillage de marchés asiatiques hésitants, pour une séance qui devrait à nouveau être animée par les résultats d'entreprises.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,19% à l'ouverture. Le Dax à Francfort céderait 0,14% et le FTSE à Londres débuterait la séance sans grand changement.

3. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) avance de 0,12%. L'indice SSE Composite de Shanghai perd 0,34%, fragilisé par le repli du yuan, à un plus bas d'un an face au dollar.

4. A Wall Street, la séance de mercredi s'est achevée sur une note positive, grâce notamment aux résultats bien accueillis des entreprises du secteur financier dont Morgan Stanley et des industrielles. Le Dow Jones a gagné 0,32% et le S&P-500 0,22%, au plus haut depuis cinq mois. Le Nasdaq Composite a fini inchangé (-0,01%).

5. Sur le marché des changes, le dollar se stabilise après les deux jours d'audition de Jerome Powell devant les deux chambres du Congrès. Le président de la Réserve fédérale a jugé que l'économique américaine restait sur de bons rails mais que la montée du protectionnisme pourrait la menacer à terme.

6. Les marchés ont peu réagi à la publication du Livre beige de la Fed, qui s'est notamment fait l'écho des inquiétudes des industriels américains sur l'impact des droits de douane.

7. Barco, Galapagos ou encore Gimv figurent parmi les valeurs à suivre à la Bourse de Bruxelles.