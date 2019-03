Patience, la nouvelle tendance sur les marchés

La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse ce mercredi, dans un marché peu animé avant la décision monétaire de la Réserve fédérale américaine et à la veille d'un jour ferié au Japon. L'indice Nikkei a gagné 0,20% à 21.608,92 points et le Topix, plus large, a pris 0,26% à 1.614,39 points.