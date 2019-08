Pause en vue en Europe | Ageas renforce ses rachats d'actions | Baisse du taux pivot du yuan

Les voyants sont au vert chez Ageas , qui signe le meilleur semestre de son histoire. Le groupe d’assurances a enregistré, au premier semestre, un bénéfice net de 606 millions d’euros, contre 441 millions un an plus tôt. Les bénéfices au deuxième trimestre font un véritable bond: en vie, ils ont plus que doublé, passant de 121 millions l’an dernier à 262 millions, et en non-vie, ils affichent une hausse de 48%, passant de 55 millions l’an dernier à 81 millions.