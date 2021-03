Petit repli à prévoir en Europe | IBA renoue avec le dividende | Tessenderlo au rapport

Lors de l’exercice 2020, Celyad Oncology a vu ses frais de recherche et développement atteindre 21,5 millions d’euros contre 25,2 millions un an plus tôt. La perte se contracte passant de 28,6 millions d’euros à 17,2 millions d'une année sur l'autre. Quant à la trésorerie, elle a été divisée par deux à 17,2 millions d’euros contre 39,3 millions un an plus tôt. Rappelons que début d’année Celyad a conclu un accord d’achat d’actions avec Lincoln Park pour un montant maximal de 40 millions de dollars.