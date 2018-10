Petit repli en vue | Engie ex-dividende | Nouveau CEO pour Home Invest

Peti repli en vue, le dollar et les rendements obligataires en baisse

1. Les Bourses européennes sont attendues en légère baisse à l'ouverture, dans un contexte dominé par les inquiétudes sur la croissance mondiale,. Les rendements obligataires marquent le pas après de nouvelles critiques de Donald Trump visant la Fed et le dollar cède du terrain.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre moins de 0,1%, le Dax à Francfort 0,2% et le FTSE à Londres 0,15%.

3. Le président américain, Donald Trump, a évoqué mardi la possibilité de relever les droits de douane sur 267 milliards de dollars (232 milliards d'euros) de produits chinois si Pékin riposte aux dernières barrières commerciales érigées par les Etats-Unis. Il a par ailleurs émis de nouvelles critiques à l'adresse de la Fed en jugeant que la banque centrale relevait trop rapidement les taux d'intérêt.

4. Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain à long terme ont reculé mardi, le dix ans revenant à 3,21% après le pic de près de sept ans et demi atteint en début de journée à 3,261%.

5. Le Trésor doit émettre ce mercredi 36 milliards de dollars à trois ans et 23 milliards à dix ans, puis 15 milliards à 30 ans jeudi. Les investisseurs surveilleront aussi les chiffres des prix à la production aux Etats-Unis, attendus à 14h30.

6. Le dollar est en légère baisse face à un panier de devises de référence et continue de s'éloigner du plus haut de sept semaines touché mardi. L'euro est ainsi remonté à plus de 1,15 dollar.