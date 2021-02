Petite hausse attendue en Europe | ING ex-dividende | Tensions sur les prix du pétrole

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,4% pour le FTSE à Londres, de 0,1% pour le Dax à Francfort, de 0,08% pour l'EuroStoxx 50 et de 0,06% pour le CAC 40 parisien.

Lundi, les indices européens ont nettement progressé en dépit de l'absence de Wall Street et des marchés chinois, fermés pour cause de jours fériés, grâce aux espoirs d'un redémarrage de l'économie facilité par les interventions massives des gouvernements et des banques centrales.