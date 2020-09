La BCE attentive au taux de change | L'euro grimpe

1. Les marchés européens reculent, les investisseurs jouant la prudence avant les annonces de la BCE.

2. L'indice Stoxx 600 perd 0,41% et l'Euro Stoxx 50 0,22%. Amsterdam cède 0,30%, Paris 0,28%, Francfort 0,11% et Bruxelles 0,09%.

3. L'euro progresse de 0,31% à 1,1840 dollar.

4. Wall Street est donnée en repli de 0,5% pour le Dow Jones et le S&P 500, et de 0,2% pour le Nasdaq.

5. La plus forte baisse sectorielle est pour le compte des minières (-1,37%). À l'inverse, le secteur auto gagne 1%.

6. Le secteur bancaire perd 0,39% avant les annonces de la BCE.

7. Bpost (+2,67%) et Biocartis (+2,27%) signent les meilleures progressions du marché bruxellois.