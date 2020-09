Peu convaincant, Tesla perd 50 milliards en bourse

Ce qui est frappant, c'est que ce sont trois véritables IPO. Nous sommes spécialisés dans les biotechs, les medtechs et les sciences de la vie mais aujourd'hui, avec cette autre technologie, la fintech, on atteint une autre dimension. C'est sans doute le résultat d'un travail entamé il y a des années. Nous allons démarrer la sixième session de TechShare, un programme de formation qui permet d'apprendre aux entrepreneurs ce qu'est une cotation en bourse et comment s'y préparer. Lors des cinq sessions précédentes, soixante sociétés ont suivi cette formation. Nous sommes heureux que Nyxoah et Unifiedpost soient des alumni de TechShare. Cela veut dire que nous semons beaucoup et que nous obtenons finalement une récolte.