"Peu de menaces pour le dividende d'AB InBev"

Vers une ouverture stable, le risque politique italien toujours présent

1. Les principales Bourses européennes devraient observer une pause dans leur rally printanier, dans un contexte de marché toujours marqué par le risque politique italien, la hausse des cours du pétrole et la faiblesse de l'euro.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien serait inchangé à l'ouverture après avoir clôturé la veille à un plus haut depuis la mi-décembre 2007.

3. Même stabilité attendue sur le FTSE à Londres qui a signé lundi un nouveau record à 7.868,12 points.

4. Le Dax à Francfort, fermé lundi, devrait rattraper son retard : il est attendu en hausse de 0,56%.

5. De son côté, la Bourse de Milan, qui a perdu 1,52% la veille, est attendue sur une note stable.

6. Le Mouvement 5 étoiles (M5S) et la Ligue ont proposé de nommer Giuseppe Conte, un professeur de droit de 54 ans peu connu du grand public, à la tête du gouvernement de coalition qu'ils ont convenu de former. Si le président Sergio Mattarella valide leur choix, le gouvernement pourrait être formé dans la semaine.

7. Le risque politique italien a propulsé le rendement des emprunts d'Etat italiens à dix ans jusqu'à 2,418%, au plus haut depuis mars 2017, et l'écart de rendement ("spread") entre les titres à dix ans italien et allemand s'est rapproché de 190 points de base, retrouvant ses niveaux d'il y a un an.

8. La nette hausse observée lundi soir à Wall Street - où le Dow Jones a repassé la barre des 25.000 points pour la première fois depuis la mi-mars - devrait soutenir la tendance en Europe, même si l'évolution des Bourses est plus mitigée ce mardi en Asie.

9. Les cours du brut montent encore en ce début de semaine en raison des inquiétudes liées à la réélection contestée de Nicolas Maduro à la présidence du Venezuela. Le baril de Brent se traite autour de 79,50 dollars et celui du brut léger américain (WTI) à 72,50 dollars.