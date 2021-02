Pleins feux sur Ageas, Aedifica et Solvay | Euronav ex-dividende | L'Europe signalée en baisse

Powell a rassuré Wall StreeWall Street mardi, seul le Nasdaq terminant en baisse, alors que le S&P-500 et le Dow Jones ont fini la séance en hausse à l'issue d'une bataille entre les titres profitant des mesures de confinement sanitaires et ceux bénéficiant davantage d'une réouverture de l'économie.



> L'indice Dow Jones a gagné 15,66 points (0,05%) à 31.537,35.

> Le S&P-500, plus large, a pris 4,87 points, soit 0,13%, à 3.881,37.

> Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 67,85 points (-0,50%) à 13.465,20.