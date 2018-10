Plongeon des Bourses asiatiques, l'Europe attendue en net repli, une correction se dessine

L'Europe attendue en net repli, une correction se dessine

1. Les principales Bourses européennes devraient s'enfoncer dans le rouge à l'ouverture dans le sillage de Wall Street et des marchés asiatiques, une correction se dessinant sur les marchés d'actions sur fond de vive inquiétude sur l'impact des tensions commerciales et d'envolée des rendements obligataires.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien et le Dax à Francfort pourraient perdre chacun autour de 2% en début de séance. Le FTSE à Londres reculerait pour sa part de 1,5%.

3. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a averti jeudi des risques qu'une guerre commerciale ou qu'une guerre des changes feraient peser sur la croissance mondiale.

4. Quant à Donald Trump, il a déclaré mercredi que la chute de Wall Street était une "correction" attendue depuis longtemps et que la Réserve fédérale, engagée dans un cycle de relèvement des taux d'intérêt, était devenue "folle".



5. Le S&P-500 a perdu mercredi plus de 3%, sa plus forte baisse en séance depuis la correction de février, portant ses pertes à plus de 5% depuis son record établi le 20 septembre. Techniquement, on pourra parler de correction si ses pertes atteignent 10% par rapport à ce pic de septembre.

6. Le Nasdaq a perdu pour sa part plus de 4%, emporté notamment par un fort courant de ventes sur les valeurs technologiques, aux valorisations extrêmement tendues.



7. Du côté des devises, le yen et l'euro jouent leur rôle de valeurs refuges tandis que le dollar hésite face à un panier de devises de référence.