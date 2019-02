Pluie de résultats à Bruxelles | Rouge en vue en Europe

UCB a atteint se objectifs en 2018, et il relève son dividende sur base d'un bénéfice net en hausse de 6%. Les frais de recherche plus élevés vont peser sur les marges cette année, avertit l'entreprise. Le groupe pharmaceutique se dit également prêt à lancer six nouveaux traitements sur le marché dans les cinq années à venir.