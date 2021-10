Pluie de résultats en vue | Melexis et Cofinimmo à l'agenda

GBL - Depuis le 22 octobre, Gérald Frère, Ségolène Gallienne - Frère, Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois, The Desmarais Family Residuary Trust et Pargesa S.A. détiennent 50,01 % des droits de vote de GBL, selon une déclaration de transparence datée du 25 octobre 2021.

IBA - Ion Beam Applications (IBA) et RaySearch Laboratories ont annoncé l'extension de leur partenariat en protonthérapie dans les domaines de la radiothérapie flash, de la Proton ARC thérapie et du traitement des tumeurs mobiles. Le spécialiste de la protonthérapie et RaySearch entretiennent un partenariat stratégique au niveau mondial depuis 2013.