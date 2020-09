Rebond technique en vue en Europe

Bonjour à toutes et tous! Bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où vous pourrez suivre "minute par minute" les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce mardi 22 septembre 2020.

La Bourse de New York a fini en net recul lundi, souffrant comme les marchés européens des inquiétudes relatives à la crise sanitaire et des craintes d'un possible retour à des mesures de confinement. A la cloche, l'indice Dow Jones a cédé 509,72 points, soit 1,84%, à 27.147,7. Le S&P-500, plus large, a perdu 38,41 points, soit -1,16%, à 3.281,06. Le Nasdaq Composite , où les valeurs technologiques sont très présentes, a limité les pertes, reculant de 14,48 points (-0,13%) à 10.778,80 points.