Premier trimestre sans surprise pour Telenet

Premier trimestre encore et toujours en mode Covid pour Kinepolis . Le taux de fréquentation des salles a atteint à peine 5% (400.000 spectateurs) du taux affiché à la même période en 2020. Seuls les cinémas américains MJR et quelques salles en Espagne et au Canada ont pu accueillir des spectateurs.



Kinepolis se tague toutefois d'avoir réussi à limiter le recul des revenus grâce à une baisse moins importante des revenus des concessions (location d'espaces commerciaux) et de la distribution de films.

Si la vente de tickets (Box Office) s'affiche en baisse, la vente de boissons et collations a elle légèrement augmenté. L'activité américaine a en effet connu une consommation supérieure des snacks en salles.