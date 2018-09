"Préparez-vous à une période prolongée d'aversion au risque"

La Bourse de New York a fini sur une note baissière lundi, le Nasdaq surtout, plombé par Apple et Amazon dans l'attente de l'annonce par la Maison blanche de nouveaux tarifs douaniers visant les importations chinoises, et d'une éventuelle riposte de Pékin. L'indice Dow Jones a fini en baisse de 92,55 points, soit 0,35%, à 26.062,12 points et le S&P-500, plus large, a perdu 16,18 points ou 0,56% à 2.888,80. Le Nasdaq Composite a reculé plus nettement de 114,25 points (1,43%) à 7.895,79, sa plus forte baisse depuis la fin juillet.