Prises de bénéfices en Asie | GBL à tenir à l'oeil | "Achetez Aedifica"

Le Stoxx 600 a atteint un nouveau sommet mardi, conforté par la progression des ventes au détail aux Etats-Unis le mois dernier en dépit d'une inflation au plus haut depuis plus de 30 ans.

La hausse plus forte que prévu des ventes au détail et la solidité de l'économie américaine font toutefois penser à certain acteurs que la Réserve fédérale pourrait être encouragée à réduire davantage ses mesures de soutien.

"Les données [sur les ventes au détail] confirment le sentiment que les choses vont plutôt bien et que la Fed peut se permettre d'être un peu plus agressive si elle le souhaite sans gâcher la fête", a déclaré Rob Carnell chez ING. "L'inflation reste au centre des préoccupations (...) et nous avons toute une série d'autres données sur l'inflation à venir aujourd'hui, en particulier en provenance du Royaume-Uni et du Canada", a-t-il ajouté.