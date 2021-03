Progression en vue en Europe | Biden double son objectif de vaccinations | L'ifo au programme

Miko , le spécialiste du service café et de l’emballage plastique coté sur l’Euronext Bruxelles, a acquis une participation minoritaire de 25 % dans la société néerlandaise MAAS . Les parts ont été cédées par les actionnaires existants, le fonds d’investissement Nimbus et l’équipe de direction. Certains droits de préférence sont attachés aux 75 % restants.

MAAS installe des machines à café et des distributeurs automatiques de moyenne et grande capacité chez ses clients, essentiellement de grandes entreprises, des institutions publiques et des universités. L'entreprise propose également un large éventail de boissons rafraîchissantes, de snacks et d’en-cas vitaminés. Elle dégageait, avant l’ère Covid, un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros avec ses 500 collaborateurs.