Proximus ex-dividende | Warning de Barco et de WDP | Le Brent chute

> Les marchés asiatiques pointent en ordre dispersé, toujours pénalisés par la faiblesse des prix du pétrole qui témoigne d'une économie mondiale en panne. La bourse de Shanghai est à l'équilibre mais Hong Kong perd 0,25% et, à Tokyo, l'indice Nikkei lâche 1,31%.

> En Europe, les marchés européens devraient ouvrir en ordre dispersé et proche de l'équilibre. Le Dax se tasserait de 0,01% tandis que Londres et l'Euro Stoxx 50 gagnerait respectivement 0,4% et 0,5%.