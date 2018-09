Prudence à l'ordre du jour en Europe, avis de broker sur Kinepolis, Ontex et Proximus

* ING (acheter, objectif de cours de 19,20 euros) est leader dans la digitalisation des services bancaires et la banque devrait voir les économies résultant de cette situation se concrétiser en 2019, explique Jefferies. Le risque de litige juridique est désormais écarté avec l'accord signé avec les autorités néerlandaises et le récent départ du CFO, et l'action devrait continuerà surperformer poursuit le courtier.

* KBC (conserver, objectif de cours de 73,10 euros) a surperformé grâce à ses qualités défensives et son exposition à l'Europe centrale et orientale, mais la croissance du bénéfice par action semble limitée et il n'y a pas de véritables options de fusions et acquisitions sur le marché intérieur.