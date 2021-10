Prudence en vue avant l'inflation américaine | Fagron, LVMH et Telenet à tenir à l'oeil | Coolblue reporte son IPO

Le PDG Rafael Padilla n'était déjà pas en mesure de convaincre avec les chiffres annuels pour 2020 et l'humeur des investisseurs ne s'est pas améliorée lorsqu'il a averti en août avec le rapport semestriel qu'il n'y avait plus de croissance des bénéfices pour l'ensemble de 2021.

Les investisseurs craignent principalement une plus grande concurrence sur le marché domestique lucratif du Benelux - bon pour un peu moins de la moitié du chiffre d'affaires et plus de la moitié des bénéfices de l'entreprise en 2020 - via des acteurs émergents tels que Ceban.



Au premier semestre, une baisse du chiffre d'affaires de 6% en Europe - en particulier au Benelux - s'est traduite par un recul de de plus de 2 points de base de la marge bénéficiaire à 22,2%. Sur le plan organique, les ventes ont même reculé de 10%, en partie en raison d'une base de comparaison difficile avec le solide premier semestre 2020 et du report des soins planifiés au premier semestre 2021.