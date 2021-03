Atenor annonce qu’à partir du 12 mars 2021 sera lancée une opération obligataire verte à 4 ans et 6 ans d’un montant minimum respectif de 15 millions d'euros et 50 millions, sous forme d’une offre publique en Belgique ouverte aux investisseurs particuliers.

Les prix d’émission sont respectivement fixés à 101,625% de la valeur nominale des obligations pour la tranche à 4 ans et 101,875% pour la tranche à 6 ans, avec des coupons bruts de 3% et 3,5% payables le 19 mars de chaque année. Les rendements actuariels bruts sur base des prix d’émission s’élèveront à 2,57% et 3,15%, tandis que les rendements actuariels nets (le rendement brut dont est déduit le précompte mobilier de 30%) s’élèveront à 1,68% et 2,11%.