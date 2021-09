Prudence en vue en Europe après l'emploi US et avant la BCE

Les bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement, ce lundi , la prudence l'emportant après la publication d'un rapport sur l'emploi américain contrasté et à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

La fermeture de Wall Street et du marché obligataire américain pour la journée fériée du "Labor day" devrait également limiter les prises d'initiatives.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,06% pour le Dax, de 0,11% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,08% pour l'EuroStoxx 50.

Les indices européens ont fini en net repli vendredi après l'annonce d'un nombre de créations d'emplois bien plus faible que prévu en août aux États-Unis (235.000 contre 750.000 attendus), qui confirme une détérioration de la dynamique de reprise économique. Mais le rapport a aussi fait état d'une hausse plus forte que prévu des salaires, susceptible d'alimenter l'inflation et de compliquer la tâche de la Réserve fédérale au moment où ses responsables débattent de l'opportunité de réduire son soutien à l'économie.