Prudence en vue en Europe avant des données sur l'inflation américaine | Celyad à tenir à l'oeil

Les marchés européens s'apprêtent à ouvrir en recul. Les investisseurs sont nerveux avant la publication de l'indice américain des prix à la production pour septembre, plus tard dans la journée, et à la veille des prix à la consommation jeudi et des ventes au détail vendredi.