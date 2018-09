Prudence en vue en Europe, suspense sur le commerce, l'emploi US au menu

1. Les Bourses européennes sont attendues prudentes à l'ouverture dans un climat d'aversion au risque, les investisseurs s'attendant à tout moment à voir Donald Trump tirer une nouvelle salve de tarifs douaniers contre la Chine.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres devraient enregistrer des variations minimes dans les premiers échanges.

3. La période de consultation ouverte par l'administration américaine sur le projet de taxation de centaines de produits importés de Chine pour un montant total de 200 milliards de dollars (171 milliards d'euros) a pris fin, ce qui laisse le champ libre au président Donald Trump pour annoncer d'éventuelles décisions.

4. Les marchés asiatiques sont dans le rouge, pénalisés par les tensions commerciales mais aussi par le secteur technologique après son repli de la veille à Wall Street. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,7%, à un creux de plus d'un an.

5. La Bourse de Toyko réagit aux informations de CNBC selon lesquelles Donald Trump aurait dit à un éditorialiste du Wall Street Journal qu'il envisageait de croiser le fer avec le Japon sur le front du commerce.

6. Les économies émergentes de la région souffrent après une semaine compliquée, l'Indonésie et les Philippines redoutant des fuites de capitaux après les crises en Argentine et en Turquie.

7. Le billet vert et les rendements obligataires pourraient réagir à la statistique du jour, le rapport mensuel de l'emploi aux Etats-Unis, attendu pour 14h30. Avant cela, les investisseurs prendront connaissance des chiffres mensuels de la production industrielle en Allemagne (8h) puis d'une nouvelle estimation du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre (11h).