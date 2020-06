Prudence en vue sur les marchés européens avant la BCE

Gilead Sciences et Galapagos annoncent aujourd'hui 52 semaines de résultats de leurs études conjointes FINCH 1 et FINCH 3 pour le filgotinib, un inhibiteur oral sélectif de JAK1, chez les adultes atteints de modéré à sévère polyarthrite rhumatoïde active. Les données démontrent une efficacité durable et un profil de sécurité cohérent pour les 52 semaines de traitement par le filgotinib dans les populations de patients rhumatismaux.