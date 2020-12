Prudence en vue sur les marchés européens, la pandémie pèse toujours

La société immobilière Warehouses Estates Belgium (WEB) , qui loue des commerces, des bureaux et des entrepôts, a signé deux contrats de location pour son site logistique à Courcelles (Hainaut).

Tailormade Logistics a loué 20.300 mètres carrées de stockage et 450 mètres carrées de bureaux. Le bail a débuté le 1er décembre et a une durée d'un an, avec possibilité de prolongation. La surface restante (1.220 mètres carrés) est occupée par Forever Product.