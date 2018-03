L'Europe clôture en hausse grâce à des achats à bon compte

Les indices actions au rebond, Milan et la dette italienne sous pression, Axa malmenée

1. Les Bourses européens s'offrent un léger rebond à la mi-séance, reprenant son souffle après les lourdes pertes enregistrées vendredi, tout en continuant à analyser prudemment les actualités politiques italienne et allemande du week-end.

2. Aux alentours de 12h30, Amsterdam gagne 0,87%, Francfort 0,61%, Paris 0,27% et Londres 0,41%. L'indice paneuropéen DJ Stoxx 600 avance de 0,54%.

3. La Bourse de Milan recule de 1,08%. La plus forte baisse était enregistrée par Mediaset (-6,82% à 2,898 euros), groupe appartenant à la famille du magnat Silvio Berlusconi, qui a perdu dimanche pour la première fois le leadership de la droite. Les autres replis les plus importants étaient à signaler du côté des banques.



4. Sur le marché des dettes souveraines, le rendement des emprunts d'Etat italiens à dix ans bondit de 6 points de base à 2,01%.



5. L'incertitude sur l'avenir politique de l'Italie pèse plus globalement sur l'euro, qui cède du terrain face au dollar et revient autour de 1,23.



6. Parmi les valeurs malmenées figurent plusieurs acteurs du secteur automobile, qui réagissent mal aux menaces de Donald Trump de taxer les voitures importées aux Etats-Unis. BMW cède ainsi 0,91%.



7. Axa est en repli de 8,7%, après l'annonce du rachat de l'assureur américain XL Group pour 12,4 milliards d'euros, un prix jugé élevé par plusieurs analystes.



8. A la hausse, Siltronic, spécialiste allemand des "wafers", les galettes de silicium servant à la fabrication des semi-conducteurs, bondit de 11% après ses résultats annuels définitifs et l'annonce du paiement de son premier dividende.

9. Wall Street est attendue en ordre dispersé. Le Dow Jones et le S&P sont donnés en baisse de 0,23% tandis que le Nasdaq devrait ouvrir à l'équilibre.