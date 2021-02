Rebond en vue en Europe | Des PMI au menu | Les boursicoteurs ont une nouvelle cible

En voici quelques noms: Ryanair lundi; Alibaba, Alphabet, Amazon, BP, ExxonMobil et Pfizer mardi; AbbVie, GlaxoSmithKline, Paypal, Siemens, Spotify et Volvo mercredi; Deutsche Bank, Gilead Sciences, Ford Motor, Infineon, Merck & Co et Royal Dutch Shell jeudi; ainsi que BNP Paribas, Intesa Sanpaolo et Sanofi vendredi.

À la Bourse de Bruxelles, on attend plus spécifiquement les résultats de Melexis mercredi, Euronav jeudi et Orange Belgium vendredi.



La semaine sera également importante en termes d'indicateurs macroéconomiques. Lundi, les investisseurs prendront ainsi connaissance des données définitives des enquêtes du cabinet IHS Markit auprès des directeurs d'achat (PMI) dans le secteur manufacturier. Les économistes s'attendent, en moyenne, à une poursuite du rebond de l'activité économique dans ce segment, avec un indice PMI à 54,7 en zone euro.



Mercredi, ce sera au tour du secteur des services et de l'indice PMI composite. Les attentes restent pessimistes, avec 45 pour le premier et 47,5 pour le second.



On finira la semaine en beauté avec la publication du rapport sur l'emploi américain vendredi. Selon les données compilées par Bloomberg, les économistes tablent, en moyenne, sur la création de 50.000 emplois non agricoles en janvier après une perte de 140.000 emplois le mois précédent.