Rebond en vue sur les marchés | Bone Therapeutics et Hyloris à suivre

Kyongbo Pharmaceuticals Co., le licencié pour le marché sud-coréen, se prépare maintenant à commencer les ventes au début de 2022. Le licencié pour le Panama, Pharma Bavaria International, qui a un accord de licence pour Maxigesic IV dans 17 pays d'Amérique latine et centrale, et les Caraïbes, prévoit de lancer le produit plus tard cette année au Panama.