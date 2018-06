Rebond technique en Europe, Eutelsat et Ingenico s'envolent

1. Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture, au lendemain de l'une de leurs plus fortes baisses de l'année, mais le rebond devrait être limité, les causes de l'aversion au risque qui a dominé les dernières séances étant loin d'avoir disparu.

2. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner environ 0,2%, dans les premiers échanges, le Dax à Francfort 0,2% et le FTSE à Londres 0,06%.

3. Le CAC a terminé lundi sur un repli de 1,34%, le plus marqué depuis le 2 mars, tout comme l'indice européen Stoxx 600 (-2,04%). Pour le Dax, la journée a été la pire depuis le 8 février avec une baisse de 2,46%.

4. A Wall Street, le Dow Jones (-1,33%) et le Standard & Poor's 500 (-1,37%) ont fini sur un net repli lundi, le plus important depuis deux mois pour le S&P, mais au-dessus de leurs plus bas du jour, et le Nasdaq a limité son recul à 0,26%.

5..La séance américaine a été dominée par la crainte de voir Washington restreindre les investissements des entreprises chinoises aux Etats-Unis. Le Trésor doit présenter vendredi ses recommandations en matière de restrictions aux investissements chinois.



6. La Bourse de Tokyo oscille autour de l'équilibre à moins d'une demi-heure de la clôture et l'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie-Pacifique hors Japon abandonne 0,15%.

7. Les marchés chinois, eux, poursuivent leur repli mais l'indice Composite de Shanghai (-0,71%) a touché en séance un nouveau plus bas de deux ans et accuse désormais une baisse de plus de 20% par rapport à son pic de fin janvier.

8. L'aversion au risque alimentée se traduit par un repli des rendements obligataires: celui des Treasuries américains à dix ans est revenu sous 2,89% et son équivalent allemand sous 0,33%. Autre évolution marquante: l'écart entre les rendements à deux et dix ans américains est retombé à 33 points de base, son plus bas niveau depuis 2007.

9. Le dollar souffre de l'aplatissement de la courbe des taux américains et se replie de 0,06% face à un panier de devises de référence. La monnaie unique se traite autour de 1,1715 dollar alors qu'elle était tombée jeudi dernier tout près de 1,15.