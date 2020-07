Rebond technique en vue en Europe

La société immobilière Xior a annoncé jeudi soir avoir acquis, après avoir remporté un appel d'offres avec DubbeLL et Mecanoo, une option sur un nouveau projet de développement aux Pays-Bas, situé à un endroit stratégique sur la rive nord de l'IJ à Amsterdam. Le plan de projet se compose d'environ 400 logements, dont 120 logements locatifs sociaux (sous la limite locative), 30 logements de soins, une espace de rencontre pour le quartier et plus de 250 logements locatifs dans le segment moyen.