Rechute en Europe, suspension de Cofinimmo, paiement d'étape pour Argenx

Le moral des consommateurs allemands devrait se stabiliser à un haut niveau en juillet malgré l'escalade du conflit commercial entre l'UE et les Etats-Unis qui ternit l'horizon, selon l'étude mensuelle de l'institut GfK publiée jeudi.

Les consommateurs semblent toutefois placer ces inquiétudes au second plan et continuent de voir leur pouvoir d'achat s'améliorer au gré des hausses de salaires et de pensions de retraite, relève le GfK.