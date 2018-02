Recticel se distingue, PostNL dégringole, avis de broker sur Galapagos

Des sources avaient rapporté vendredi à Reuters que la banque de La Haye pourrrait être valorisée entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros via cette IPO, ce qui représente une légère décote par rapport à sa valeur comptable d'environ deux milliards d'euros.



NIBC est spécialisée dans le crédit immobilier et le crédit aux PME aux Pays-Bas, en Allemagne, en Grande Bretagne et en Belgique et son activité de banque de détail a connu une croissance rapide depuis 2008.