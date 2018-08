Recul en vue en Europe, regain de tensions commerciales, salve de résultats belges

Ter Beke publie ce matin ses résultats pour le 1er semestre. Pour la première fois, ceux-ci intègrent les 4 entreprises acquises l'an passé (Offerman aux Pays-Bas, Stefano Toselli en France, la Pasta Food Company en Pologne et KK Fine Foods au Royaume-Uni). Difficile donc de comparer sur base annuelle, d'autant que ces résultats de 2018 comportent 3,9 million d’euros de charges non récurrentes, tandis que pour la même période en 2017, le groupe avait pu réaliser 7,3 millions de produits non récurrents.