Regain d'incertitudes sur les marchés

Bonjour à toutes et tous! Et bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo. L'adoption aux États-Unis d'une résolution soutenant les manifestations pro-démocratie à Hong Kong inquiète les investisseurs, dans la mesure où cela pourrait impacter les actuelles négociations commerciales avec la Chine.

→ Résultat: À Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 0,48% à 23.038,58 points, un plus bas en clôture depuis trois semaines, et le Topix, plus large, a cédé 0,1% à 1.689,39 points. À la Bourse de Hong Kong, l'indice composite Hang Seng perd plus de 1%.