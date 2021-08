Repli attendu en Europe après des stats chinoises décevantes

Malgré le creux de l'actualité estivale, les investisseurs auront quelques données intéressantes à se mettre sous la dent au cours de la semaine qui vient. Côté statistiques, le chiffre de la croissance économique de la zone euro au deuxième trimestre doit être dévoilé mardi à 11h par Eurostat, l'office statistique européen. Les économistes tablent, en moyenne, sur une croissance annuelle de 13,7%. C'est évidemment dû à la récession qui avait été enregistrée l'an dernier lors du grand confinement du printemps. L'inflation reste un thème qui retient l'attention des marchés. Mercredi, la hausse des prix en zone euro en juillet devrait être confirmée à 2,2%, après 1,9% en juin, avec une inflation sous-jacente stable à 0,7%. Il pleuvra des statistiques également aux États-Unis. Mardi, les ventes au détail de juillet sont attendues en baisse de 0,3% sur un mois, après +0,6% en juin. Mercredi, les mises en chantier de logements devraient atteindre 1,605 million pour le mois de juillet, après 1,643 million en juin. Enfin, l'indice de l'activité dans la région de Philadelphie devrait monter à 24,2 contre 21,9 le mois dernier. Attention aussi aux " minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale . Ce compte rendu de la réunion de la Fed des 27 et 28 juillet qui sera publié mercredi à 20h, heure belge, pourrait donner de nouvelles indications sur le calendrier du "tapering", la première étape de la normalisation de sa politique.

Côté résultats, de grosses pointures de Wall Street seront au rapport: Home Depot dévoilera ses chiffres du deuxième trimestre mardi, suivi de Target , Cisco et Nvidia mercredi puis de Macy's , Kohl's ou encore Applied Materials jeudi. En Europe, notons les données semestrielles de Pandora mardi, de Carlsberg mercredi et d' Adyen jeudi.

En Bourse de Bruxelles, on recevra les chiffres de Deceuninck et Roularta mardi, suivis de ceux de Leasinvest, Montea et Kinepolis jeudi. Il sera intéressant de voir comment le groupe de salles de cinéma se remet après la longue interruption de ses activités due aux restrictions liées à la crise sanitaire l'année dernière à pareille époque.