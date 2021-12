Repli en vue en Europe alors que la Big Tech fait vaciller le Nasdaq

Les marchés actions asiatiques baissent pour la plupart ce matin, après les pertes encaissées à Wall Street et alors que les investisseurs évaluent les dernières décisions de politique monétaire des grandes banques centrales.

L'indice Nikkei perd 1,90%. Hong Kong abandonne 1,04%. Shanghai cède 1% et l'indice CSI des grandes capitalisations boursières chinoises rétrograde de 1,5%.

Les actions d'entreprises technologiques chinoises cotées à Hong Kong sont fortement vendues : Alibaba chutent de 3,9%, JD de 3,8% et Meituan de 4,7%. Le géant des moteurs de recherche Baidu lâche 1,4% et Tencent s'enfonce de 2,8%.

Les restrictions commerciales imposées par les Etats-Unis à plus de 30 instituts et entités de recherche chinois pèsent aussi sur le sentiment de marché. Ces restrictions ont été décidées en raison des violations des droits de l'homme et du développement présumé de technologies, telles que les armes de contrôle du cerveau, qui compromettent la sécurité nationale des États-Unis.