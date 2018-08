Repli en vue, Celyad, IBA et Kinepolis au rapport

La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse, un repli du yen face au dollar favorisant les valeurs exportatrices, à l'exception notable du secteur automobile, pénalisé dans le sillage de l'avertissement sur ses prévisions lancé mercredi par l'allemand Continental.



L'indice Nikkei a gagné 0,22% et le Topix, plus large, a terminé quasiment inchangé (-0,01%).



Aux valeurs, Toyota (-1,12%), Nissan (-1,99%), Bridgestone (-1,96%) et Yokohama Rubber (-2,72%) ont été sanctionnés au lendemain de l'abaissement par Continental de ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de marge.