Repli en vue | Telenet ex-dividende | Akzo Nobel gâte ses actionnaires

Ottenstein n'est pas le seul analyse à se préoccuper du maintien ou non par AB InBev de son dividende.

Hier lundi, dans un preview en vue du prochain rapport trimestriel d'AB InBev, Olivier Nicolai, analyste chez Morgan Stanley, a fait un zoom sur le dividende intérimaire. Pour l'analyste, une réduction de moitié du dividende accélérerait la réduction de la dette, réduirait les charges d’intérêts et donnerait à la direction plus de souplesse pour saisir les opportunités qui se présentent dans les régions à croissance rapide. C'est peut-être quelque chose de plus intéressant pour les actionnaires à long terme d'AB InBev, conclut Nicolai.