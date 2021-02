Repli en vue en Europe | ING à suivre | Sanofi lance son offre sur Kiadis

Il anticipe à présent un bénéfice net annuel de 1.900 milliards de yens (15 milliards d'euros, un repli limité à 6,7% sur un an), contre une prévision précédente de 1.420 milliards de yens.

Sur son troisième trimestre (octobre-décembre), son bénéfice net a bondi de 50% sur un an, à 838,7 milliards de yens (6,6 milliards d'euros).

Le groupe se montre plus confiant qu'auparavant pour ses ventes en volume, anticipant d'écouler 9,73 millions de véhicules (marques Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino) sur l'ensemble de son exercice clos au 31 mars prochain, soit 310.000 unités de plus que sa précédente estimation en novembre dernier.