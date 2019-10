Repli en vue en Europe | Inquiétude pour la conjoncture | L'enquête ADP au programme

L'Europe donnée en petite baisse | L'enquête ADP au programme

Les principales bourses européennes devraient être orientées à la baisse à l'ouverture face aux craintes liées à l'impact des tensions commerciales sur l'économie mondiale au lendemain de statistiques décevantes en Europe et aux Etats-Unis, dont l'ISM manufacturier.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait rester stable à l'ouverture, le Dax à Francfort devrait perdre 0,1% et le FTSE à Londres reculerait de 0,4%.

A Wall Street, la Bourse de New York a fini en baisse : l'indice Dow Jones a perdu 1,28%, le S&P-500, plus large, a cédé 1,23% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a abandonné 1,13%. Les valeurs industrielles 3M et Caterpillar ont perdu plus de 3%.

Unique statistique majeure au programme de la séance, l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera publiée à 14h15.