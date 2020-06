Repli en vue en Europe | L'ifo au menu | Melexis, Mithra et Solvay à suivre

Mithra annonce aujourd’hui que la demande d’autorisation de mise sur le marché ("New Drug Application" ou NDA) introduite pour Estelle a été acceptée par la Food and Drug Administration (FDA) américaine. La FDA devrait terminer son examen pour le premier semestre 2021.

En cas d’approbation, Estelle serait le premier produit contraceptif contenant de l'E4 et le premier nouvel œstrogène introduit aux États-Unis à des fins contraceptives depuis environ 50 ans. Aux États-Unis, les ventes de contraceptifs hormonaux combinés s'élèvent à plus de 4 milliards de dollars par an.