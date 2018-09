Repli en vue en Europe après la Fed

La Réserve fédérale américaine a relevé son principal taux d'intérêt mercredi et confirmé son intention de poursuivre le resserrement de sa politique monétaire en disant tabler sur au moins trois années supplémentaires d'expansion économique aux Etats-Unis.



La banque centrale a relevé l'objectif de taux des fonds fédéraux ("fed funds") d'un quart de point, à 2%-2,25% en supprimant de son communiqué la référence au caractère "accommodant" de sa politique. Il s'agit de la troisième hausse de taux décidée depuis le début de l'année et de la septième sur les huit derniers trimestres.



La Fed en prévoit une autre d'ici la fin de l'année, trois de plus l'an prochain et une en 2020.