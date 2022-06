Repli en vue en Europe avec la remontée des rendements américains

Les marchés actions européens se dirigent vers une ouverture dans le rouge, après une remontée des rendements américains. D'Ieteren et KBC Ancora ex-dividende. Assemblée chez EVS et Floridienne. Fin des négociations entre Acerinox et Aperam. Le dollar soutenu par le taux US à dix ans.