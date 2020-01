Retour à une tendance haussière sur les marchés

Bonjour à toutes et tous! Et bienvenue sur le "Market Live" de L'Echo, où vous pourrez suivre "minute par minute" les grandes tendances de l'actualité économique et financière de ce mardi 7 janvier 2020. À l'agenda: les investisseurs scruteront l’estimation préliminaire de l’inflation en zone euro, et dans l'après-midi l’indice ISM non-manufacturier américain et l’évolution des ventes au détail.