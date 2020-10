Retour au calme sur les marchés européens... pour l'instant?

Capgemini a fait état d'un rebond plus fort que prévu de son activité au troisième trimestre qui devrait lui permettre d'atteindre le haut de la fourchette de ses objectifs financiers pour 2020. Entre juillet et septembre, le chiffre d'affaires du groupe de conseil et de services technologiques a progressé de 18,4% à taux de changes constants, à 4,008 milliards d'euros. Sur la même base, les revenus du groupe avaient progressé de 13,4% au deuxième trimestre et de 2,3% au premier.